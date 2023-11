La obra del Nobel Jon Fosse llega a librerías colombianas en español

Alejado de las tendencias literarias, el noruego Jon Fosse (1959) logró meterse en el radar global después de recibir el Premio Nobel de Literatura de 2023. Él ha venido trabajando a lo largo de cuatro décadas y su obra ahora estará al alcance de los lectores en español debido a la llegada de sus títulos por medio de Penguin Random House.

Vale la pena resaltar que los libros de Jon Fosse han ganado notoriedad desde una lengua minoritaria como el nynorsk. También se desprende de los géneros con una producción que comprende escritos en el teatro, la novela, los cuentos y la poesía.

Blancura es la novela más reciente del escritor. Este libro es una apuesta por la intensidad narrativa antes que la extensión. Los primeros versos de la Divina Comedia resuenan al comienzo de una novela narrada por una voz anónima, un hombre que pertenece a la estirpe de personajes que como Molloy, Malone o, incluso, el Perceval de Chrétien de Troyes, ya no saben lo que buscan y lo que hacen, y perdidos, no cesan de asomarse a agujeros negros. En medio de un bosque al que se llega por puro impulso, o quizás inercia, sin una buena o mala razón a la que asirse, el extravío del protagonista podría leerse como metáfora del tránsito de la vida a la muerte, o como la expresión del absurdo de la existencia, entre el sinsentido y la inagotable búsqueda de una forma de trascendencia.

Unos de los pasajes más notables de esta novela reza: «Tan silencioso es el silencio que da la impresión de poderse tocar, y me paro. Y me quedo ahí parado escuchando el silencio. Y es como si el silencio me hablara».

La otra novela que llegará por medio de Penguin Random House será Melancolía con dos volúmenes escritos entre 1995 y 1996. La historia se inspira en la figura de Lars Hertevig, artista noruego del siglo XIX.

Fosse no se conforma únicamente con la recreación biográfica y composición de un cuadro de época nutrido de detalles, sino que ahonda en algunas de sus obsesiones particulares: la búsqueda de una expresión de trascendencia, los misteriosos bucles del pensamiento y la memoria, y una escritura donde se narra a través de la forma misma del relato.

Además de este par de novelas, por intermedio de Seix Barral llegarán otros dos títulos. El primero es Septología, novela que trae tres volúmenes de una de las obras más notables del noruego y la otra es Trilogía, que sigue a una pareja de adolescentes en un mundo hostil que serán padres.

Le puede interesar: Nobel de Paz iraní Narges Mohamadi inicia una huelga de hambre en prisión

*Con información de Penguin Random

**Foto: (Premio Nobel Det Norske Samlaget (Tove Breistein))