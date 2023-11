JEP imputó a 35 militares por delitos de lesa humanidad

La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) hizo imputación a 35 integrantes del Ejército por crímenes de lesa humanidad referentes a asesinatos extrajudiciales en el departamento del Huila. Entre los imputados se destacan el general retirado Jaime Lasprilla y otros cuatro generales retirados.

El tribunal los responsabiliza por 200 asesinatos y 32 desapariciones forzadas. Además, también deberán responder por ocho tentativas de homicidio atribuibles a miembros retirados de la institución que operaron en la región.

«Las muertes se causaron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, por lo que fueron calificadas como asesinatos constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad», dijo la JEP.

Las divisiones señaladas son el Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada.

192 de las 264 muertes reportadas por las cuatro unidades militares priorizadas en la investigación, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate. pic.twitter.com/Qzi4bBj15Q — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 20, 2023

*Foto: procuraduría.gov.co