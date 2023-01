Se viene la reapertura de China

Algunos no lo notaron, pero China ha estado cerrada al mundo desde la pandemia, su economía es tan grande que aun así continuó, pero esta semana, China, visto realmente como lo que es, toda una civilización completamente distinta a lo que nuestro mundo occidental conoce, estará finalmente re abierta al mundo. Sï, por estos años, China estuvo cerrada al mundo de muchas maneras, los turistas dejaron de visitarla, las empresas transnacionales con sede en China restringieron el acceso al país a sus expatriados, las personalidades científicas chinas dejaron de ir a congresos internacionales. Pero esto termina esta semana, China se reabre al mundo nuevamente.

De todas formas, el riesgo persiste, ahora más que nunca, ya que admiten ahora sí, la existencia de millones de contagiados de COVID-19 con tasas crecientes de contagio en China, tema que en la misma pandemia no se veía, según cifras oficiales. Se predice que más de 1 millón de ciudadanos chinos podrían morir por este virus en los próximos meses si la tendencia continúa, pero contrario a lo vivido en pandemia, en vez de restringirse, se abren al mundo, pareciendo dar una gran lección de lo que ya hemos todos aceptado, tendremos que aprender a convivir con este virus, y no permitir que el mundo se detenga, ya que parece, detenernos, trae peores consecuencias, esperamos que el mundo ya haya aprendido esa lección. Claro, sin descuidar los riesgos de la situación, que puede no llegar a ser la última pandemia de nuestra generación.

La reapertura de China, dicen ya varios analistas, será el mayor acontecimiento económico de 2023. Puede que el gobierno tome decisiones restrictivas de cierre de algunas ciudades si la tendencia de expansión del virus continúa, pero es inevitable, a pesar de esto si sucede, que la actividad económica de China siga avanzando con fuerza hacia el mundo, al lado de la demanda interna por bienes, servicios o materias primas. Esto último es lo que más nos debe llamar la atención como productores latinoamericanos en búsqueda de grandes mercados, los grandes ya lo tienen identificado. Todas las personas que estaban aisladas en China, ya saldrán masivamente a trabajar, a consumir, y sus respectivas empresas se abrirán más para comprar también. Por ejemplo a hoy, el consumo per cápita de carne en China es en promedio de 6 kg, se presume este crezca los próximos años a 10 kg. El café, es una realidad que los jóvenes chinos están prefiriendo el consumo de café al del té. No en vano, aquí un buen dato, Starbucks tiene más de 6.000 tiendas allá, tiene planes de expansión de aquí al 2025 para tener en total 9.000, es decir, en promedio se abre 1 tienda cada 9 horas, y bajo esta nueva creciente demanda, se le suman empresarios visionarios chinos para comenzar a buscar café, transformarlo y venderlo a esta nueva oleada de consumidores.

Conclusión, los Chinos volverán a consumir y en grandes cantidades, gastarán con más libertad, solo ese aumento de consumo interno esperado en este país, podría significar un empuje a toda la economía global, contribuir al crecimiento. Los exportadores de materias primas se beneficiarán con esta reapertura, entre los productos que se espera aumentarán sus compras desde China son por ejemplo Petróleo, cobre, Níquel, Zinc y hierro. Pero, no olvidemos que este tipo de reactivaciones también pueden influir de manera negativa en occidente, ya que esto puede generar más inflación y seguir la tendencia de aumento en las tasas de interés, como ya lo están haciendo los bancos centrales del mundo.

En décadas anteriores, cuando China era un país enteramente cerrado durante el régimen de Mao y luego se abrió al mundo, el resultado fue una prosperidad y crecimiento continuo poniéndolos hoy en día como la segunda economía mundial, de esto no hay duda, por lo tanto, ver una reapertura post- covid de este gigante, a pesar de los riesgos, supone nuevamente prosperidad y mayores beneficios tanto para China como para el resto del mundo que ya antes se han beneficiado mutualmente de estos importantes flujos. Hay oportunidades, llega el 2023 con fuerza desde el lejano oriente, veremos si desde aquí algo podemos aprovechar.

John Escobar Reyes

