Entre los múltiples planes que habrá en Bogotá en el marco del Día de las Velitas se destaca el concierto gratuito que tendrá la Orquesta Sinfónica y la Sociedad Coral de Bogotá en el Centro Comercial Parque La Colina.

Serán más de 40 artistas en escena, entre cantantes e instrumentistas que deleitarán a los asistentes este jueves 7 de diciembre.

El concierto es llamado Melodías de Navidad y contará con villancicos tradicionales y modernos. Cada persona podrá reclamar un lindo farol para prender su velita.

El concierto iniciará a las 7 de la noche con un repertorio con clásicos como La chocolatera, Los zagales, Carol of the Bells o The First Noel.

Entre otras de las atracciones navideñas del Centro Comercial Parque La Colina se destacan la atracción El Gran Sueño del Oso, un inflable con piscina de pelotas para niños presentando facturas desde $50.000 y cancelando $15.000 o el pago de $20.000, además de la novena.

Le puede interesar: Alcaldía dio a conocer el Plan Navidad

*Foto: Cortesía