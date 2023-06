VIDEO: Bebe Rexha acaba concierto tras ser golpeada por un celular

Este domingo se presentó un nuevo episodio de imprudencia del público en contra de un artista. La víctima en este caso fue la estrella pop Bebe Rexha.

La cantante estadounidense tenía una presentación en The Rooftop at Pier 17 en New York y terminó golpeada por un celular que le lanzó alguien del público.

El golpe la obligó a frenar el show y darlo por terminado, pues no le fue posible continuar con el concierto después del golpe sufrido en el rostro.

#EsTendencia: Bebe Rexha tuvo que ser retirada de su show de esta noche en Nueva York, luego de que un fan arrojara un teléfono desde el público y este la golpeara fuertemente en el rostro 🥺 pic.twitter.com/6B9mssQ1n4 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) June 19, 2023

Por el momento no se han dado reportes al respecto. Del estado de salud de la cantante no se sabe mucho, pero el golpe quedó grabado en un videoclip que se viralizó.

Le puede interesar: ¿Confirmaron relación Feid y Karol G?